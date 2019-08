Kliniek zet ‘schokkende’ beelden maagverkleining schlagerzanger Frans Duijts op Instagram Redactie

Schlagerzanger Frans Duijts (40) heeft de maagverkleining die hij vandaag onderging in een Barendrechtse kliniek grotendeels laten filmen. Diana Gabriels, eigenaresse van het privéziekenhuis waar veel BN'ers zich laten helpen aan cosmetische of andere fysieke ongemakken, heeft de nietsverhullende beelden van de ingreep vandaag op Instagram gezet.

Op de beelden, die tijdelijk te zien zijn op Gabriels’ Instagram Stories en niet voor iedereen geschikt zullen zijn, is te zien hoe artsen met kijkbuizen en andere apparatuur het lichaam van de momenteel 122 kilo zware vocalist in gaan. Op de achtergrond is het verloop van de operatie te volgen op een monitor. Als de ingreep is voltooid, wordt het stuk maag dat bij Duijts is verwijderd ook nog even als ‘trofee’ aan de volgers van Gabriels getoond.



Frans Duijts worstelt al jaren met zijn gewicht, blijkt uit een YouTube-filmpje dat voor de operatie werd opgenomen. ,,Ik ben al tijden bezig met sporten en lijnen, maar niks helpt”, aldus Duijts die zo langzamerhand helemaal klaar was met het feit dat hij ondanks alle inspanningen een vol uiterlijk bleef houden. ,,Mijn lichaam is gewoon moe geworden van alle pogingen.”

Kleinkinderen zien opgroeien

De zanger besloot tot de maagverkleining omdat hij als getrouwde vader van drie dochtertjes ‘een lang en gezond leven wil hebben’. “Mijn cholesterol, suikerwaarden en BMI (body mass index) zijn aan de hoge kant. Verder hoop ik door de ingreep op termijn veel fitter te worden. Ik hoef echt niet het afgetrainde lijf van een sportbink te krijgen. Daar doe ik dit allemaal niet voor. Wel voor minder overgewicht en een betere conditie. En ik wil graag mijn kleinkinderen zien opgroeien.” Volgens Diana Gabriels zal de zanger, nadat hij van de operatie is hersteld, snel de effecten van de ingreep gaan merken. “De kilo's vliegen er vanaf.”

De ingreep die Duijts onderging, is met zijn toestemming vastgelegd en op sociale media gezet. BN’ers die zich in de kliniek in Barendrecht laten helpen krijgen meestal kortingen als ze instemmen met publiciteit door de instelling. Volgens de jongste berichten is de maagverkleining van de vocalist geslaagd.

Diana Gabriels krijgt vaak bekende mensen over de vloer. Ook Fabrizio en Pommeline gingen al bij haar ten rade voor een cosmetische ingreep.