Kleinzoon van Johny Voners: “Op het laatst lag ik naast hem op bed, zonder woorden”

ShowbizzHet is intussen al meer dan een jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Johny Voners, bij het brede publiek bekend als Xavier Waterslaeghers. De Kampioen wordt enorm gemist en op vele manieren geëerd. Zo schreef kleinzoon Tibo een nummer over zijn bompa: ‘1945'. In een interview met Humo vertelt hij over hun mooiste momenten samen. “Toen ik op internaat zat, kwam hij mij elke woensdag halen om samen te eten.”

Tibo Polleunis is al jaren fan van zijn bompa, zelfs als kleine jongen was hij al dol op hem. “Als kind nam hij me geregeld mee naar de set. Dat vond ik geweldig: dankzij hem ontdekte ik een wereld die ik nog niet kende. Toen ik op internaat zat, kwam hij mij elke woensdag halen om samen te eten”, vertelt Polleunis aan Humo. Ook nu speelt Johny nog een vast waarde in zijn leven. “Het aantal dagschotels dat ik in normale tijden op café krijg aangeboden, dat is niet te tellen. ‘Een dagschotel op uw gezondheid!’ Best grappig, want ik drink geen alcohol.”

In de zomer van 2018 stond de wereld van Johny even stil, want toen kreeg hij te horen dat hij aan huidkanker leed. Voor zijn dichte omgeving was het bikkelhard, want ze zagen hem achteruit gaan. “Op een bepaald moment wisten we dat het niet lang meer zou duren. Ik ben naar hem toe gegaan, en heb een hele tijd naast hem in bed gelegen. Zonder woorden. Gewoon liggen en samenzijn. Wij hebben altijd goed stil kunnen zijn bij elkaar, hij was, net als ik, een man van weinig woorden. Op het einde heb ik gezegd: ‘Ik hou van je, ik ga je missen.’ Hij antwoordde: ‘Ik hou ook van jou.’ Dat moment was zó waardevol, het breekt mijn hart als ik mensen nu hoor zeggen dat ze door de coronamaatregelen geen afscheid kunnen nemen. Het heeft bij ons weinig gescheeld. Bompa is overleden op 17 maart 2020, de dag nadien begon de eerste lockdown”, aldus Tibo.

