Kleinzoon Johny Voners maakt single voor overleden acteur: “Ik hoop dat hij nooit vergeten wordt”

Celebrities ‘Dognap’ Lady Gaga in Amerikaans opsporings­pro­gram­ma

16 maart De ontvoering van de hondjes van Lady Gaga was maandagavond een van de onderwerpen in het opsporingsprogramma ‘America’s Most Wanted’. De autoriteiten zijn nog altijd op zoek naar de daders van de ‘dognap’, waarbij de hondenuitlater van de zangeres, Ryan Fischer, werd beschoten.