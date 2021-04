Kleinzonen van Eddy Planckaert gaan koersen: “Ik ga toch met een bang hartje kijken”

Devon en Mageno hebben getekend bij de bekende Oost-Vlaamse ploeg Onder Ons Parike. Daarmee treden ze in de voetsporen van Eddy en nonkel Jo. Ook Francesco was een hoogvlieger bij de jeugd en schopte het tot prof, maar zag z’n carrière gefnuikt door blessures.

“Dit streelt mijn ego”, zegt Eddy. “Ik voel me precies weer een jongen van 14. Ik heb mijn kleinzonen wel gewaarschuwd: als je wilt koersen, moet je kunnen afzien. Het is een harde stiel. Devon en Mageno hebben misschien talent, ze gaan veel opofferingen moeten doen. Uitgaan en zo horen niet bij het coureursleven. En dan is er de lichamelijke pijn. We zullen rap zien of ze dat kunnen verdragen.”

Op de vraag of het een vloek of een zegen is dat de jongens uit de Planckaert-stal komen, antwoordt Eddy: “Devon en Mageno zullen er rekening mee moeten houden dat er voortdurend naar hen gekeken zal worden. Het wordt niet makkelijk om daarmee om te gaan, maar wij zijn er om die jongens kalm te houden.”

“Francesco staat hier niet meteen voor te springen”, verrast Eddy nog. “Hij is een familieman en beseft dat de jongens vaak van huis zullen zijn voor wedstrijden of stages, als ze goeie coureurs worden toch. En dan is er het risico van valpartijen, hé. Ik durf er haast niet over te spreken, maar koersen is een gevaarlijke sport. Ik zal met een bang hartje naar de koers gaan kijken, en content zijn als ze over de meet rijden. Met de pandemie is het afwachten wanneer Devon en Mageno hun eerste wedstrijd zullen rijden, maar vanaf nu is het voor de jongens hard werken.”

