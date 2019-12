Kleinkinderen bezorgen Zweedse koning een drukke kerst Redactie

25 december 2019

17u39 0 Royalty Kerst is niet meer zo rustig als vroeger bekende de Zweedse koning Carl Gustaf woensdag in zijn jaarlijkse kerstboodschap die op radio en televisie werd uitgezonden. “De koningin en ik kijken ernaar uit deze dagen met de familie door te brengen. We hebben nu zeven kleinkinderen tussen een en zeven jaar. Het is dus niet altijd zo rustig en stil, maar erg leuk!”, aldus de koning.

Hij sprak over de inperking van het aantal leden van het koningshuis, een besluit dat hij eerder dit jaar heeft genomen. “De beslissing houdt in dat duidelijk wordt gemaakt wie binnen de koninklijke familie in de toekomst als officiële vertegenwoordigers van Zweden zullen optreden. Voor mij is dit een manier om duidelijk te maken wat verwachtingen zijn.” Het geeft zijn kleinkinderen ook de mogelijkheid hun eigen weg te kiezen, al is dat “nog ver weg.”

“Voor de meeste mensen in ons land is Kerstmis een speciale vakantie, omringd door tradities. Hoe je kerstweekend er ook uitziet en waar je het ook doorbrengt, ik hoop dat het je tijd geeft voor reflectie. In slechts een paar dagen luiden de klokken voor een nieuw jaar en een nieuw decennium. Twintig is nog steeds een ongeschreven blad”, stelde de koning, die daaraan toevoegde dat “we voor uitdagingen staan.” Niet alleen in Zweden maar wereldwijd.

Misdaadgolf

Carl Gustaf noemde de misdaadgolf die zijn land teistert. “We zien hoe verschillende soorten misdaad onzekerheid in onze samenleving veroorzaken. Explosies en schietpartijen veroorzaken publieke bezorgdheid - een bezorgdheid die door mij en mijn familie wordt gedeeld.” Ook wees hij op de problemen die worden veroorzaakt door de klimaatverandering, die onder meer een bedreiging vormt voor de Zweedse sparrenbossen.

Maar de koning had vertrouwen in de toekomst, en met name in de jeugd. “Elke dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan die ons de sleutels geven voor een gezondere en duurzamere toekomst.”