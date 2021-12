“Kleinere mannen hebben vaker seks” en dat vindt Tom Holland duidelijk leuk

Het was de website LADbible die het onderzoek op sociale media deelde. Bij een foto van Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito uit de film ‘Twins’ schreven ze: “Volgens The Journal of Sexual Medicine zijn kleinere mannen seksueel actiever dan grotere mannen. Wie had dat gedacht?” Uit een studie bij 531 heteroseksuele mannen zou gebleken zijn dat mannen kleiner dan 175 cm vaker seks hadden dan grotere mannen. En daar herkent acteur Tom Holland zich wel in, zo blijkt. De acteur - zelf 1m73 - gaf het Instagrambericht prompt een hartje, tot groot jolijt van zijn fans.

Holland kreeg de afgelopen dagen commentaar omdat zijn vriendin en tegenspeelster in ‘Spider-Man’ , Zendaya, groter is. Zij klopt af op 1m77 en is daarmee enkele centimeters groter dan haar vriend. Zelf trekken ze zich daar - terecht - niets van aan. “Dit is normaal”, liet Zendaya tijdens een interview optekenen. “Mijn mama is groter dan mijn vader. Mijn mama is groter dan eender wie.” Al zorgt het verschil ook wel voor grappige momenten. “Er is een bepaalde scène waarbij Spider-Man en ik boven een brug vliegen”, vertelde de actrice in ‘The Graham Norton Show’. “Maar door ons lengteverschil - en het feit dat we aan elkaar vastgebonden zaten - landde ik steeds eerder dan hem. Dat kwam simpelweg omdat mijn voeten eerder de grond raakten dan de zijne.”