Kleine oogappels worden groot: Zita Wauters viert deze week haar zestiende verjaardag

Zestien worden... In Amerika wordt die dag – buiten coronatijden weliswaar – normaal traditioneel gevierd met een groots ‘sweet sixteen’-verjaardagsfeest met familie en vrienden, en ook hier in Vlaanderen gaat zo’n verjaardag doorgaans niet onopgemerkt voorbij. Want zestien is niet alleen een mijlpaal in het leven van elke puber, ook voor de ouders is dat cijfer, op de drempel van echte volwassenheid, een veeg teken dat hun zoon of dochter snel groot wordt. Misschien wel een beetje té snel. En dat is in het geval van Zita Wauters, die deze week die stap zet, niet anders. Afgelopen zomer vertelde haar mama Valerie nog dat ze het moeilijk heeft om dochterlief los te laten. ‘Ik ben er altijd voor haar geweest en nu voel ik dat ze stilaan wat afstand neemt. Ze heeft dat nodig om volwassen te worden, dat weet ik wel. Maar het blijven mijn kindjes. Ja, ik ben een echte moederkloek. Als ze niet bij mij is, dan mis ik ze’, vertelde ze in Dag Allemaal. Ook papa Koen liet eerder al optekenen dat hij zijn dochter het liefst nog zo dicht mogelijk bij hem houdt. ‘Kinderen hebben, maakt je kwetsbaar. Als ouder wil je ervoor zorgen dat ze door het leven dansen, terwijl je weet dat het absoluut geen evidente tijden zijn om op te groeien. Net zoals vele ouders hoop ik dat ze bestand zijn tegen alle druk. Ik wil ze voldoende wapenen zodat ze blijven geloven in zichzelf en dat ze ook kunnen doorgaan als het moeilijker wordt’, klonk het vastberaden op Qmusic. Op Instagram mijmerde Koen ook al dat Zita naar zijn vaderhart ietsje te snel groot wordt. ‘Ik gaf je eergisteren nog de papfles en gisteren legde ik jou nog in je bed. Damn girl, wat gaat het snel! Geniet ervan!’, schreef hij bij een zomerse foto van Zita in bikini. Al was dat tekstje geen verrassing voor Zita. ‘Ja, voor papa zal ik altijd zijn kleine meisje blijven’, vertelde ze vorig jaar in Story. ‘Dat is normaal. Maar hij laat me wel los op de momenten dat het moet. Ik zoek volop mijn weg in het leven. Dat beseft hij ook.’