Kleine jongens worden groot: Clément (22), zoon van Wendy Van Wanten, gaat samenwonen met zijn lief uit Venezuela

Op de première van de nieuwe Cirque du Soleil-show 'Kurios' had Wendy Van Wanten (63) haar kinderen meegebracht. Dochter Estelle is intussen 14, zoon Clément 22. En over die laatste had Wendy heugelijk nieuws te melden: hij heeft een lief.

“Sinds vier maanden is hij samen met een meisje uit Venezuela. Ze hebben al vier jaar online contact, maar nu is ze naar hier verhuisd en volgende week gaan ze samenwonen. Het is vertederend mooi om te zien hoe ze verliefd zijn. Het is ook toffe en ze kan lekker koken”, aldus de trotse mama.

Het lieje van Clément was mee op de première, maar ze blijft liever uit de belangstelling. Enkele weken geleden bevestigde ook Dylan Vanholme (39), de oudste zoon van Wendy, dat er een nieuwe liefde in zijn leven was.

Kurios van Cirque du Soleil speelt nog tot 27 augustus in Knokke-Heist. Vanaf 7 september is de tentshow te zien in Brussel - cirquedusoleil.com.

