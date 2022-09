Kleine inkijk in geschrapte ‘Batgirl’-film: actrice deelt beelden van stunt

Celebrities “Hij gebruikte babyolie als glijmiddel”: Holly Madison beweert dat ze infectie kreeg na seks met Hugh Hefner

Ex-Playmate Holly Madison heeft zich nog maar eens uitgesproken over haar seksleven met Hugh Hefner, de inmiddels overleden Playboy-baas. Volgens Madison gebruikte Hefner continu babyolie in plaats van glijmiddel waardoor de voormalige Playmate regelmatig last had van infecties. “Het was gewoon vuil.”

