Kleindochter ‘Nonkel Jef’ wil Ketnet-wrapper worden

Nona heeft net zoals haar grootvader, die onlangs nog te zien was in de Streamz-reeks ‘Fair Trade’, de kriebel voor drama te pakken. “Als kind al voerde ik showtjes op tijdens familiefeesten. Ik wou mensen entertainen”, zegt ze. Dit jaar nog studeert ze af in de richting woordkunst drama in het laatste middelbaar. De sector zit overigens helemaal verweven in haar familie. “Ik kom uit een heel artistiek nest. Mijn nonkel is kunstenaar, mijn papa werkt als eindredacteur voor tv en ook mijn mama is tv-producer. Mijn zus studeert dan ook nog grafisch ontwerp.” Op zondag 22 mei komen we te weten in een liveshow bij Ketnet wie Gloria Monserez, de laatste aanwinst in het wrappersteam, mag opvolgen. Nu zondag vallen er van de acht overgebleven kandidaten nog twee af.