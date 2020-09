Kledingmerk Stromae komt voor het eerst in 2 jaar met nieuwe collectie MVO

24 september 2020

10u36 0 Showbizz Voor het eerst in twee jaar tijd komt Mosaert, het kledingmerk van Stromae, met een nieuwe collectie. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht.

“Na een afwezigheid van twee jaar in de media zijn we heel tevreden om de release van onze nieuwe collectie, Capsule 6, aan te kondigen”, klinkt het. “Deze nieuwe uniseks en ecoverantwoordelijke collectie bestaat uit een twintigtal stukken die volledig in Europa werden gemaakt met gerecycleerde en/of biologische materialen.”

“Capsule 6 haalt haar inspiratie voornamelijk uit ons nieuwe logo, een driekleurige wolk die symbool staat voor onze visie van het creatieve proces. Deze verandering in de grafische identiteit wordt verklaard door de wens om het label nieuw leven in te blazen en het 10-jarig bestaan ervan te vieren.”



De nieuwe collectie van Mosaert is vanaf nu te koop via de website store.mosaert.com.