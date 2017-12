Klassiek gevangenisdrama 'Papillon' krijgt remake met Charlie Hunnam en Rami Malek TC

14u47 0 RV Showbizz Zij treden in de voetsporen van Steve McQueen en Dustin Hoffman.

Het klassieke gevangenisdrama 'Papillon' uit 1973 krijgt in 2018 een remake. De Canadese regisseur Michael Noer maakte een nieuwe versie van de aangrijpende film. Die zal in april in de Europese bioscopen verschijnen. In de versie van Noer speelt Charlie Hunnam de rol van Henri 'Papillon' Charrière, in de originele film een rol van Steve McQueen. Rami Malek speelt Louis Dega en volgt daarmee Dustin Hoffman op. Hunnam kennen we uit de tv-reeks 'Sons of Anarchy' en uit de actiefilm 'King Arthur: Legend of the Sword'. Malek speelt de hoofdrol in tv-reeks 'Mr Robot'.

RV Dustin Hoffman en Steve McQueen in het origineel van 1973.

rv Charlie Hunnam kennen we uit 'Sons of Anarchy'.

USA Network Rami Malek in 'Mr Robot'.