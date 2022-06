Klantendienst VRT krijgt meeste klachten over Ben Crabbé en ‘Blokken’: “Houdbaarheidsdatum is stilaan overschreden”

TVElke maand wordt de klantendienst van de VRT zo’n 2.000 keer gecontacteerd voor vragen of opmerkingen, maar soms ook voor een regelrechte klacht. Kop van jut bij de klagers is tv-gezicht Ben Crabbé (59). De quizmaster die deze week met ‘Blokken’ aan de finaleweek toe is, komt het vaakst op tv, maar zorgt blijkbaar ook voor de meeste irritatie. Al zijn de verwijten die hij naar zijn hoofd krijgt geslingerd, vaak vooral bizar. “Waarom moet ik elke dag een oude man aanhoren, die op mijn zenuwen werkt?”

De klachten die de openbare omroep ontvangt, verdwijnen niet in de prullenbak, want elke klager krijgt een antwoord. Chloë van de Klantendienst vat de opvallendste verzuchtingen samen in een eigenzinnige column op vrt.be. Opvallend is wel dat in elk overzicht één opmerking altijd weerkeert: ‘Ook deze week blijft Ben Crabbé met zijn ‘Blokken’ de gemoederen beroeren’. Alsof het tv-gezicht, dat de langst lopende quiz op de openbare zender ondertussen al bijna 6.000 afleveringen en 27 seizoenen presenteert, onder vuur ligt. De meeste klachten blijken gelukkig nogal mee te vallen, zo blijkt uit deze bloemlezing.

Zet het op uwen boek

Verschillende kijkers melden dat de presentator zijn ‘godsdienstige praat altijd door onze strot ramt’, dat hij aan ‘politieke haatspraak doet’ en zijn ‘flauwe moppen’ achterwege moet laten. En iemand hekelt het feit dat hij tijdens het afspelen van een liedje altijd ‘zo hard meezingt dat je er toch niks van hoort’. Tot slot vindt een klager dat Ben té vaak de uitdrukking ‘zet het op uwen boek’ bezigt.

Neerbuigend over Anderlecht

Volgens sommige kijkers is de presentator zijn humor ‘niet grappig’, laat hij kandidaten ‘opzettelijk tijd verliezen in de finale’ en kleineert en ridiculiseert hij voetbalclub Anderlecht keer op keer. Vandaar dat iemand schrijft: ‘Ik denk dat de vele kijkers met een hart voor voetbalclub Anderlecht recht hebben op een openlijke verontschuldiging van Ben Crabbé.’

Beschamend tegenover Nederlanders

Een intussen vaste klant uit Nederland meent dat de VRT en vooral dan het programma ‘Blokken’ Nederlanders discrimineert: “Het moet echt afgelopen zijn met jullie racisme naar Nederlanders. Zijn jullie niet beschaamd over jullie gedrag? Ga fatsoenlijk onderzoek doen, ondankbaar rotvolk!’’

Humaniteiten

Zo melden kijkers dat de presentator ‘geen kans onbenut laat om het gesprek op de afschuwelijke Duitse taal te brengen’, dat hij zijn kostuumvest beter laat openhangen (‘dan zou hij er slanker uitzien’) en dat hij het regelmatig over de ‘humaniteiten’ heeft. ‘Ik ben ouder dan hem, heb de humaniora gevolgd maar nooit over ’humaniteiten’ gehoord. Het grootste deel van de kijkers verstaat hem dan ook niet.’ Verder schrijft iemand: ‘Waarom moet ik elke dag een oude man aanhoren, die op mijn zenuwen werkt?’ Gezien Ben amper 59 jaar oud is, heeft deze klager het misschien over de jury?’

Stopwoordjes

Zo zegt de presentator te vaak dingen als ‘enzovoort’, ‘dat weet toch iedereen’ en ‘maar het moet juist zijn’. Ook moeten we hem vragen te stoppen met het gebruik van het lidwoord ‘de’ voor een mannennaam. “Hij heeft het altijd over de Jan, de Patrick, de Jef, terwijl hij vrouwennamen als Maria, Gertrude of Hilde wel gewoon zegt. Zo storend!”

Nog 5 jaar aanhoren

‘De presentator ‘kleineert de jury’, ‘is onaardig tegen Nederlanders’ en ‘kweelt te vaak’. En iemand meent ook: “Volgens mij is zijn houdbaarheidsdatum stilaan overschreden!” Nu ken ik de datum van minimale houdbaarheid niet voor Ben, maar misschien valt zijn uiterste consumptiedatum samen met zijn pensioen? Voor de volledigheid: pas op 12 november 2027 wordt hij 65.

Computer bepaalt

Kijkers vinden dat het jurylid wel eens in beeld mag komen, het oneerlijk is dat bij meerkeuzevragen slechts twee mogelijkheden worden gegeven en dat er geen aflevering wordt gemaakt met mensen met een handicap. Een kijker stelt zich de vraag of het klopt wat Ben zegt, dat het een computer is die bepaalt waar de letters van het te zoeken finalewoord staan. “Als dat zo is, hoe verklaren jullie dan dat de beginletter in 90 procent van de gevallen op de vierde lijn tevoorschijn komt, terwijl dit eigenlijk slechts in 25% van de gevallen zou mogen zijn. Ik kijk al jaren, dus ik kan het weten.”

Te enthousiast publiek

Vorige keer werd in ‘Blokken’ een beeld van het Ros Balatum uit Aalst getoond, terwijl de presentator zei dat het om het Ros Beiaard van Dendermonde ging. “Wij nemen deze belediging van ons UNESCO-erkend cultureel immaterieel erfgoed zeer ernstig en eisen een rechtzetting en verontschuldigingen van de VRT én Ben Crabbé.” Tot slot vindt een kijker van ‘Blokken’ dat het publiek vaak overdadig enthousiast is. “Hoeveel storende decibels moet je kunnen produceren om in het publiek van ‘Blokken’ te mogen zitten?” Een andere kijker hekelt dat ‘Crabbé altijd zo streng is’. “Als men ‘de’ voor een naam weglaat is het niet juist. Waarom keurt hij Beethoven dan wel goed? Het is Von Beethoven, dus Beethoven is niet juist. Als hij het anders zo juist rekent, moet hij dat bij deze naam ook doen.’’

