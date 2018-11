Klaasje van K3 wil een kind... om haar Instagram te beheren KD

09 november 2018

16u06

Bron: UNICEF 0 Showbizz Klaasje Meijer (23) zoekt een minderjarige ‘social media adviseur’ die haar Instagram een dag lang wil overnemen. De zangeres steunt zo de ‘Als een Baas!’-actie van UNICEF Nederland.

Iedereen tussen de 10 en 18 jaar oud die kennis van sociale media heeft en kinderrechten een warm hart toedraagt, mag zich aanmelden. Het kind dat gekozen wordt, wordt op 20 november in Rotterdam verwacht. Samen met de blonde van K3 kan de winnaar of winnares van de actie op Klaasjes Instagrampagina, die meer dan 300.000 volgers telt, aandacht vragen voor iets wat hij of zij belangrijk vindt.

K3-collega’s Hanne en Marthe doen niet mee aan de actie. Maar Klaasje is zeker niet de enige die voor de actie met een jobaanbieding op de proppen komt. UNICEF zelf zoekt voor een dagje een nieuwe (kinder)directeur en voetbalploeg Ajax nodigt ook een kind uit op de werkvloer. Kinderen die zich geroepen voelen, kunnen zich tot 12 november aanmelden op www.unicef.nl.