Klaasje reageert op haar vertrek in VTM NIEUWS: “Benieuwd hoe het gaat zijn als ik vrij ben om mijn eigen keuzes te maken”

Chrissy Teigen bekent dat miskraam haar gebroken heeft: "Normaal gezien zou Jack deze week geboren zijn"

8 februari Model Chrissy Teigen (35) was vandaag te gast in de talkshow van Ellen Degeneres, waar ze openhartig sprak over haar recente miskraam. Chrissy was tot voor kort zwanger van een jongetje, dat normaal gezien deze week geboren zou worden. “Het was een vreselijke ervaring. Gelukkig ben ik er sterker door geworden.”