Klaasje over het leven na K3: “Misschien willen de mensen mij niet”

Het besluit om te stoppen met K3 is niet op één-twee-drie genomen. De Nederlandse ‘blonde van K3' heeft altijd bredere interesses gehad. Zo is ze getraind als klassiek muzikante (dwarsfluit) en volgt ze sinds 2019 les aan een filmschool. “Op een gegeven moment voelde ik dat de honger naar andere dingen te groot werd”, legt ze haar beslissing om te stoppen met K3 dan ook uit in Het Nieuwsblad. “En dat valt onmogelijk te combineren met K3, dat is echt een fulltimebaan. Die coronaperiode heeft me toch ook wel doen nadenken: wil ik straks weer in die hele drukke agenda terechtkomen waarin alles voor mij wordt ingepland?”

Een concreet plan voor wat hierna komt is er niet. Maar of het nu op een podium staan met André Rieu is, of toch maar acteren: de media lijkt met stip op één te staan als uitverkoren sector. “Maar het is in elk geval niet zo dat ik denk: nu word ik solozangeres. Die ambitie heb ik minder. Al zit ik best vaak achter de piano, ik hou ervan om akkoorden bij elkaar te zoeken en eigen liedjes te schrijven. Dus wie weet, komt daar toch ooit wel een keer iets uit.” Ze vervolgt: “Ik hoop dat ik nog op tijd ben. Ik heb het gevoel dat ik nog middenin mijn ontwikkeling zit. Ik wil ontdekken wat er nog in me zit, en ik wil meer creatief bezig zijn dan louter uitvoerend. Tuurlijk zit er ook een ander scenario in mijn hoofd: misschien is er geen mediacarrière voor mij weggelegd. Misschien willen de mensen mij niet. En dan wordt het gewoon totaal iets anders. Dan ga ik misschien weer dwarsfluitles geven, wat ik gedaan heb ik voor ik K3 werd. Ik ben er realistisch in. Succes kun je niet afdwingen.”