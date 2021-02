Klaasje over haar vertrek bij K3: “Dat eerste gesprek met Hanne en Marthe was heel emotioneel”

Showbizz Klaasje neemt afscheid van K3, maar moet wel haar opzeg uitdoen: “Ik doe de optredens niet tegen mijn zin, laat dat duidelijk zijn”

9:47 Geen drama en geen tranen gisteren, wat een verschil met de vorige twee keren dat K3'tjes afscheid namen. Hanne en Marthe zaten er gelaten bij, toen Klaasje na amper vijf jaar aankondigde dat ze "haar vleugels wil uitslaan". Haar opvolgster (of opvolger) zoekt Studio 100 opnieuw via een tv-show. Niet moeilijk, want ondanks het feit dat er wat sleet op de formule zit, is K3 nog steeds een kip met gouden eieren voor het bedrijf.