Klaasje neemt afscheid van K3, maar moet wel haar opzeg uitdoen: “Ik doe de optredens niet tegen mijn zin, laat dat duidelijk zijn”

En jawel: het is weer de blonde. Er lijkt een patroon in te zitten, alleen wordt het tijdsbestek steeds korter: Kathleen Aerts hield het bijna elf jaar vol, Josje Huisman zeven en Klaasje Meijer (25) trekt er al na een dikke vijf jaar de stekker uit. Een bommetje in showbizzland, al was het feit dat Klaasje vorig jaar van Antwerpen naar Rotterdam verhuisde misschien al een teken aan de wand. "Ik zat hier al een tijdje mee in mijn hoofd", gaf de blondine gisteren toe. "Maar pas in de kerstvakantie heb ik echt de keuze gemaakt om te stoppen. En nee, daar is geen bepaalde aanleiding voor. Ik voelde gewoon dat het tijd was voor iets nieuws. En geloof me: ik heb hier lang over nagedacht. Ik heb het ook meermaals besproken met Hanne en Marthe, want mijn beslissing heeft ook invloed op hun toekomst. Er is zeker geen ruzie. Ik hoop dat ik de kans krijg om nog te zingen, acteren en presenteren. Dat ik nu niet weet wat de toekomst brengt? Dat vind ik net spannend."