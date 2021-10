Klaasje nam vorige zomer al de beslissing om K3 te verlaten

TV Barbara Sarafian in tranen tijdens hereniging met jeugdvrien­din: “Ik keek zo hard naar haar op”

4 oktober Barbara Sarafian (53) vertelde maandagavond in ‘De Cooke & Verhulst Show’ over haar boek ‘Mamy Blue’. De rode draad doorheen het verhaal is haar mama, die elf jaar geleden overleden is, maar ook jeugdvriendin Cindy komt aan bod. Als verrassing bracht ook zij een bezoekje aan de studio.