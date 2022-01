Klaasje Meijer vertelt in ‘Speeltijd’ over K3: “Mijn ouders waren er eigenlijk geen fan van”

ShowbizzIn ‘Speeltijd’ keert Ann Van Elsen op Joe elke week met een bekende Vlaming, of Nederlander, terug naar de schooljaren om de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. Van toffe klasverhalen tot spannende eerste keren. Zaterdagochtend was ex K3'tje Klaasje Meijer (25) te gast en daar vertelde ze open over haar acteerambitie, haar ouders en de vriendschap met Hanne en Marthe: “Ik heb zelf bewust wat afstand gedaan, maar we hebben wel nog veel contact .”

Klaasje over haar acteerdroom

“Ik ben echt grote fan van ‘Undercover’, dat lijkt me fantastisch om in zo’n reeks te gaan acteren”, vertelt de blondine. “Ik ben ook heel erg fan van Carice van Houten en Alison Reyn met ‘Red Light’ wat zij onlangs hebben gemaakt, dus zoiets zie ik me later nog wel doen. Al wil ik me ook niet te snel vergelijken met zulke acteurs. Er zijn al wel twee kleine rolletjes die ik dit jaar ga doen, maar uiteindelijk zijn dat wel mijn doelen.”

Klaasje over K3

“Als kind was ik echt fan van K3, maar mijn mama was daar niet zo’n fan van. Ze dacht ‘dat zijn dames van mijn leeftijd’ en ze had zoiets van ‘moet dat nu in zo’n jurkje bloot staan springen?’. Dus mijn ouders waren niet echt fan van K3. Ook die getinte teksten, die zongen wij als kind gewoon mee. K3 heeft mij echt geïnspireerd om als kind te zingen en dansen.”

Klaasje over haar vriendschap met Hanne en Marthe

“Het contact is wel wat minder geworden, ook omdat ik dacht van ‘ik doe nu een stapje terug’ en uiteindelijk moeten zij het wiel opnieuw uitvinden met Julia erbij. Ik heb zelf bewust wat afstand gedaan, maar we hebben wel nog veel contact en sturen vaak spraakberichtjes. Negatieve dingen worden door de media opgeblazen, we hebben er ook meteen over gebeld.”

Klaasje over haar opvoeding

“Gelovig zijn vind ik iets dat heel erg breed getrokken kan worden en ik geloof niet in een peroon. Maar ik geloof wel in de kracht van liefde. Dus ja, gedeeltelijk wel maar ik ben een hele vrije denker. En ik geloof ook wel in karma.”

