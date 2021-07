Klaasje emotioneel tijdens eerste afscheidsshow: "Die állerlaatste show gaat heftig worden"

"Bitterzoet is het. We hebben zes fantastische jaren achter de rug met jou. Wat hebben we genoten van jouw lieve lach, van álles aan jou. We gaan je missen, maar gunnen je alle geluk ter wereld en hopen dat jouw nieuwe dromen werkelijkheid worden." Pakkende woorden die Hanne (27) en Marthe (25) gisteren op de première in het Ethias Theater in Hasselt zonder tranen konden uitspreken. Maar bij de allereerste show 's ochtends hield geen van de drie het droog. "Dit is dan ook niet iets dat we gerepeteerd hebben, maar dat recht uit ons hart komt", vertellen Hanne en Marthe ons. "Achter de schermen verwerken we Klaasjes afscheid al maanden, maar vanaf nu is 't voor écht."