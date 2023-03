"Klaar met onrecht, klaar met leugens”: Gers Pardoel klaagt aan dat hij kinderen al drie weken niet gezien heeft

Pijnlijke breuk

Enkele maanden later deed Sélina, die jarenlang ook Gers’ manager was, wel nog een boekje open over haar relatie met de Nederlandse artiest. Op haar Instagramaccount beschuldigde ze de zanger van “jarenlange fysieke en mentale mishandeling”. “Toen ik Goudrocc Entertainment ging bouwen, met zéér veel tegenwerking, letterlijk bloed zweet en tranen, zei mijn baby daddy: ‘Jij bent niks. Denk niet dat het om jou draait, niemand wil met jou praten. Je eigen moeder houdt niet eens van je. Don’t get it twisted, Sélina. Stick to the script. Zonder mij ben jij niets, mensen nemen de telefoon op omdat ze weten dat je bij mij hoort’.”