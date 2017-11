Kiss-Frontman Gene Simmons mag Fox News nooit meer binnen na obsceen gedrag KV

Bron: The Daily Beast, The Guardian, NY Post 0 EPA Kiss-zanger Gene Simmons zit niet verlegen om wat controverse. Showbizz Gene Simmons, de excentrieke bassist en medefrontman van rockband Kiss, was tot voor kort een graag geziene gast bij de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Daar hielden ze immers van zijn conservatieve ideeën in een ruig rockersjasje. Maar nu is de liefde is voorbij: Simmons heeft op teveel teentjes getrapt.

Woensdag was Gene Simmons te gast in enkele Fox-talkshows om zijn nieuw boek ‘On Power’ te promoten. Nadien werd hij verwacht voor een interview bij de medewerkers van FoxNews.com, maar eerste wandelde hij ongevraagd een redactievergadering binnen.

“Hey vrouwen – klaag me aan!” riep hij terwijl hij hen zijn bovenlijf ontblootte, zo vertelde een bron aan The Daily Beast. Vervolgens begon Simmons pedofiliemopjes over Michael Jackson te vertellen en tikte hij twee medewerkers met zijn boek op het hoofd, terwijl hij vernederende opmerkingen maakten over hun intelligentie.

Die escapades van de rockster schoten bij Fox in het verkeerde keelgat en de directie heeft nu beslist dat hij nooit nog een voet mag binnenzetten in de Fox-gebouwen. De bewakingsagenten kregen de instructie om hem niet meer binnen te laten.

Testosteron

Eerder op de dag had Simmons tijdens de talkshow ‘Mornings with Maria’ nog zijn mening gegeven over de Weinstein-affaire en de nasleep ervan. “Ok, ik ben een machtige en aantrekkelijke man en wat ik ga zeggen is bloedserieus,” zei hij: “Mannen zijn eikels. Van kindsbeen af hebben we testosteron. Ik keur dat niet goed of verdedig dat niet.”

Vrouwelijke seksualiteit

Simmons veroorzaakte recent al ophef toen hij tijdens een interview over zijn boek ‘On Power’ (‘Over macht’, red.) aan de New York Post vertelde dat het voor vrouwen niet mogelijk is om een carrière en een gezinsleven te combineren. “Zet je over je biologische noden heen. Het is natuurlijk om kinderen te willen, maar sorry, je kunt niet beide hebben. Je moet je ofwel inzetten voor je carrière of je gezin. Het is erg moeilijk om beide te hebben,” stelde de muzikant.

EPA Simmons, hier op het podium met Kiss.

Imagoherstel

De beslissing van Fox News om Simmons persona non grata te verklaren, kadert in een poging van de zender om zijn reputatie te herstellen na het schandaal rond de voormalige presentator Bill O’Reilly. Het nieuwsanker moest in april het netwerk verlaten nadat uitlekte dat hij voor miljoenen dollars schadevergoedingen had betaald aan vrouwen die hem beschuldigden van aanranding. In september werd ook presentator Eric Bolling geschorst omdat hij ongepaste foto’s naar medewerksters zou hebben gestuurd. In juli 2016 vertrok CEO Roger Ailes omdat hij eveneens beschuldigd werd van aanranding.