Kirsten tegen haar zus Karen Damen: "ik benijd jouw spannende leven" Christophe D'Huysser

13 maart 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In hun kindertijd kon het er pittig aan toegaan tussen Karen Damen (43) en Kirsten (47). Maar met het verstrijken van de jaren groeiden de zussen naar elkaar toe. "We vragen voortdurend elkaars mening. Ik veroordeel mijn zus niet, zij mij niet", aldus Karen tijdens een openhartig dubbelinterview met Story.

Een ander spoor inslaan, dat doe je nooit zonder risico. Dat ondervond ook Karen Damen de afgelopen weken. Haar eerste solo-album werd oorspronkelijk op hoongelach onthaald en de kijkcijfers van het begeleidende tv-programma Karen maakt een plaat vielen tegen. "Het kwetst om al die kritiek te lezen", reageerde Karen eerder. Gelukkig blijkt het album intussen goed te verkopen – zo goed zelfs dat het op nummer één binnenkwam in de hitlijsten – én krijgt ze positieve commentaren van fans. Ook Kirsten springt in de bres voor haar zus. "Ik ben zeker geen muziekkenner, ik kan zelfs niet zingen, maar ik weet wél dat mijn zus keimooie liedjes maakt", zegt ze.

Vragen jullie elkaar vaak om raad?

Karen: Op professioneel gebied niet, Kirsten zit ook in een totaal andere wereld: ze werkt als secretaresse en etalage-decoratrice. Over privézaken vragen we wel voortdurend elkaars mening. 

Kirsten: Van het relationele over de kinderen tot voeding...

Karen: Maar Kirsten is de grote zus, dus ik moet altijd luisteren. (lacht)

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN