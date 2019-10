Kirsten Janssens start eigen webshop en schakelt dochtertje in als model MVO

17 oktober 2019

12u30 0 Showbizz Kirsten Janssens heeft zopas haar eigen webshop gelanceerd. Ze staat zelf model voor alle vrouwenmode, maar haar dochtertje Helena staat haar bij in het showen van de kinderkleding.

“Het is zover, mijn webshop staat online”, schrijft Kirsten op Facebook. “Als jullie me nu een beetje willen steunen in dit project kan ik op 31 oktober mijn fiat geven aan de ontwerpers in Ibiza, om mijn éigen kledinglijn op de markt te brengen. De onderhandelingen daar en mijn creaties hier zijn top, nu de centjes nog. Dus hup hup hup, shoppen maar!”, klinkt het.

De webshop kan je bezoeken op www.therealibiza.be.