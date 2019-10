Kirsten Janssens schrijft haar leven neer in autobiografie TDS

23 oktober 2019

13u00 0 Showbizz Kirsten Janssens (36) heeft de ‘schrijfkriebels’ duidelijk te pakken. Eerder schreef ze de fictieve boeken ‘Living With The Devil’ en ‘Emma’, nu pent ze haar leven neer in een autobiografie. Dat kondigde de Limburgse zelf aan op sociale media.

“En we zijn begonnen aan alweer een nieuw boek”, laat Kirsten weten via Facebook. Toch blijft ze voorlopig nog mysterieus: welke details of aspecten uit haar leven precies aan bod zullen komen, verklapt ze nog niet. Ook is nog niet bekend wanneer haar autobiografie in de winkelrekken zal verschijnen.

Het is intussen al het derde boek voor het ex-‘The Sky is the Limit’ gezicht. Eerder schreef ze ‘Living With The Devil’, niet veel later was het vervolg ‘Emma’ (vernoemd naar het hoofdpersonage in het boek, red.) klaar. In die boeken beschreef Kirsten het leven van Emma, een meisje dat verliefd wordt op een rijke zakenman. De zakenman is verslaafd en drugs en SM en sleurt Emma mee in een diep dal tot ze op het punt staat een fatale daad te plegen.

Dat de laatste letters van de naam van die zakenman ‘Sébastian’ overeenkomen met die van haar bekende ex-vriend Jan Kriekels was volgens Janssens eerder toevallig. Net als het feit dat het mannelijke hoofdpersonage met een opvallende sportwagen rijdt, in een Limburgse villa woont, twee kinderen heeft uit een eerdere relatie en vaak naar het buitenland moet voor zaken.