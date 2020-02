Kirsten Janssens laat zichzelf opnemen in psychiatrie: “Wens me geluk” SDE

18 februari 2020

21u44 8 Showbizz Kirsten Janssens (37) heeft zichzelf laten opnemen in de psychiatrie. Dat maakte de voormalige ‘The Sky is the Limit’-ster zelf bekend in een bericht op Facebook.

“Hier zitten we dan in de psychiatrie”, schrijft Kirsten Janssens in een nieuw bericht op Facebook. “Jezelf laten helpen na een klote relatie van 14 jaar. Maar we gaan ervoor. Wish me luck.”

Daarmee lijkt Kirsten te verwijzen naar haar jarenlange knipperlichtrelatie met Jan Kriekels, met wie ze samen te zien was in ‘The Sky is the Limit’. Zo'n twee jaar geleden liep hun relatie finaal op de klippen, en beide koppelhelften gingen verder met hun leven. Jan kondigde vorige week zelfs zijn verloving aan met Barbara Monika Rodriguez. Ook Kirsten stapte opnieuw in het huwelijksbootje, maar is ondertussen al opnieuw gescheiden.

Dat haar relatie met Jan niet altijd zo vlot verliep, daar maakte ze geen geheim van. In augustus 2019 schreef Kirsten nog een fictieboek, ‘Living With The Devil’, dat opvallend veel gelijkenissen vertoont met haar eigen leven. Ze heeft het onder meer over de destructieve relatie van een meisje met een rijke ondernemer, met drugs, sm en partnergeweld. En het boek stond vol zaken die ze in het verleden over haar relatie heeft verteld: haar moeilijke band met Jans kinderen, hoe hij op de Seychellen haar paspoort afpakte om te voorkomen dat ze zou vluchten...

Wat er ook van zij, haar fans wensen haar op Facebook alvast een spoedig herstel en roemen haar beslissing. Zo schrijft iemand: “Er is niets mis met hulp aanvaarden.” En iemand anders laat weten: “Ik kan jou alleen maar proficiat wensen voor deze moedige stap. Dit is al 50% van de genezing.”