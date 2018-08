Kirsten Janssens is opnieuw zwanger: "Welkom kleine spruit" DBJ

31 augustus 2018

12u31 0 Showbizz Kirsten Janssens (36), bekend uit 'The Sky is the Limit', is opnieuw zwanger. Dat kondigde de Limburgse aan op Facebook. De vader is haar echtgenoot Koen Ambroos, met wie Kirsten eerder een kindje verloor.

"Welkom kleine spruit, xxx mama en papa & broer en zus", schrijft Kirsten bij een foto van zichzelf die ze op Facebook plaatste.

Kirsten heeft al twee kinderen uit een eerdere relatie en had ook al drie miskramen met Jan Kriekels, haar partner ten tijde van realityshow 'The Sky is the Limit'. In mei van dit jaar ging ook een zwangerschap met haar huidige partner, arbeider Koen Ambroos, fout. “Hier lig je dan in mijn buikje, al enkele tijd levenloos, lieve Annah, niemand wist dat je een hartafwijking had en het gevoel dat je nu al een tijdlang dood in mijn buik verder leeft is heel naar maar ik denk en geloof echt dat je gewoon geen afscheid van je mama kan nemen”, schreef Janssens toen op Facebook.

Deze week raakte bekend dat ook Jan Kriekels(58) weer gelukkig is in de liefde. De excentrieke zakenman/kunstenaar uit ‘The Sky Is the Limit’ heeft zijn hart verloren aan de Limburgse schone Barbara Monika Rodriguez (36).