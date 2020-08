Kirsten Janssens is nu contacttracer: “Blij dat ik mijn steentje kan bijdragen” JD

25 augustus 2020

08u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz Mocht u op restaurant in contact zijn gekomen met iemand die besmet is met het coronavirus, of u keert terug van vakantie uit een risicogebied, dan zou het weleens kunnen dat u een telefoontje krijgt van Kirsten Janssens (38). Zij werkt nu namelijk bij de dienst contacttracing. “Ik ben blij dat ik zo mijn steentje kan bijdragen in de strijd tegen corona”, zegt ze in Dag Allemaal.

Kirsten is momenteel te zien op VIER in de herhalingen van ‘The Sky Is The Limit’, waarin haar tumultueuze knipperlichtrelatie met zakenman Jan Kriekels (60) centraal staat. Inmiddels zijn zij volledig uit elkaars leven verdwenen.

Kirsten worstelde lang met de breuk. Begin dit jaar liet ze zich opnemen. “Hier zitten we dan in de psychiatrie, jezelf laten helpen na een kloterelatie van veertien jaar”, zei ze daarover op Facebook. Inmiddels gaat het weer beter met Kirsten. “Ik ben als een bezetene gaan schrijven aan mijn tweede boek, en dat heeft mij rust gebracht.”

LEES OOK:

Kirsten Janssens blikt terug op moeilijke lockdown: “Na verblijf in psychiatrie heb ik alle flessen alcohol uitgegoten”

Kirsten Janssens brengt boek uit over lockdown en opname in psychiatrie: “Mentale chaos door mannen en een vreselijke jeugd”