Kirsten Janssens deelt emotionele boodschap over 3de miskraam: "Weer ongeboren kindje, terwijl ik er zo naar hunker" MVO

06 oktober 2018

18u21 0 Showbizz In mei dit jaar vertelde Kirsten nog over haar dochtertje Annah, dat levenloos in haar buik zat. Daarna kreeg ze nog eens met een miskraam te kampen, en nu al voor de derde keer. Met een gebroken hart trekt ze naar Facebook.

"Bloed, heel veel bloed... Zelfs de tampon blijft niet meer in me zitten... En het doet zoveel pijn," schrijft ze.

Soms zeg ik veel. Eigenlijk veel te veel. Ik heb wel één keer kunnen zwijgen, dat was in augustus... toen had ik een miskraam voor de tweede keer. Nu een derde keer."

"Als ik zie wat ik aanricht met mijn openhartigheid heb ik soms, nee, echt heel veel spijt. Maar ik ben ik, en ik maak veel fouten." Ze vertelt dat ze haar studie ook heeft gewisseld naar klinische psychologie. "Ik zal hierin afstuderen daar ben ik zeker van. Ik heb toch Big Brother gewonnen uit 17.000 inschrijvingen, een kinderboek geschreven, leren paaldansen, een eigen huis gebouwd, in men eentje mijn kinderen opgevoed... Ja die feiten houden me recht, maar geloof me, er vloeien veel traantjes elke dag om die depressie niet te laten winnen."

Vandaag krijgt ze voor de 3de keer te kampen met een miskraam, iets wat haar zowel emotioneel als fysiek veel pijn doet. "Hier zit ik weer voor de derde keer dit jaar met een ongeboren kind in mijn lichaam terwijl ik er zo naar hunker. Weet je,je denkt soms: de wereld is donker en je geraakt er niet meer uit. En dan denk je: het licht komt er wel, maar dan zie je het licht niet meer, maar kom je gewoon in een ander compartiment. Iets lager, en dan nog lager."

Daarom wil ze met haar nieuwe studies anderen helpen die ook slecht in hun vel zitten. "Als er dan iemand een touwtje zou gooien en je zou kunnen redden zou dat toch geweldig zijn. Wel ik wil dat touwtje zijn voor anderen."