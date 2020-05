Kirsten Janssens brengt boek uit over lockdown en opname in psychiatrie: “Mentale chaos door mannen en een vreselijke jeugd” BDB

03 mei 2020

12u12

Bron: Facebook 0 Showbizz Een jaar na het verschijnen van ‘Living with the devil’ heeft Kirsten Janssens (37) een nieuw boek klaar. Daarin schrijft het ‘The Sky Is The Limit’-gezicht over de lockdown en haar opname in een psychiatrie eerder dit jaar.

Janssens maakte het nieuws over haar tweede boek bekend op haar Facebookpagina. “Mijn nieuwe boek ‘Lockdown’ verschijnt op 1 juli. Vanaf dan is het beschikbaar in alle boekenhandels en online.”

Het ‘The Sky Is The Limit’-gezicht deelt ook al een passage uit het boek. Na een alinea over het coronavirus schrijft ze: “13 maart was het als ze me wakker maakten in het opname ziekenhuis waar ik me wou laten helpen voor die mentale chaos in mijn hoofd. Opgelopen in mijn leven, ook door monsters, genaamd mannen en een vreselijke jeugd. Mijn pad was zwaar, maar ik bleef wandelen, telkens het verkeerde straatje in. Toch even proberen dit straatje, maar het bleek telkens doodlopend te zijn. Tot ik crashte en me liet opnemen.”

Knipperlichtrelatie

Janssens deelde in februari dit jaar dat ze zich vrijwillig liet opnemen. “Hier zitten we dan in de psychiatrie”, schreef ze toen op Facebook. “Jezelf laten helpen na een klote relatie van 14 jaar. Maar we gaan ervoor. Wish me luck.” Daarmee leek Kirsten te verwijzen naar haar jarenlange knipperlichtrelatie met Jan Kriekels, met wie ze samen te zien was in ‘The Sky is the Limit’. Zo’n twee jaar geleden liep hun relatie finaal op de klippen.

Dat Janssens nu een autobiografie schrijft, is geen verrassing. Haar eerste boek ‘Living With The Devil’, een fictieve roman die in augustus vorig jaar verscheen, vertoonde al opvallend veel gelijkenissen met haar eigen leven. Ze had het toen onder meer over de destructieve relatie van een meisje met een rijke ondernemer, met drugs, sm en partnergeweld. En het boek stond vol zaken die ze in het verleden over haar relatie had verteld: haar moeilijke band met Jans kinderen, hoe hij op de Seychellen haar paspoort afpakte om te voorkomen dat ze zou vluchten...



