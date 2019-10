Kirsten Janssens begint een webshop: “Kleding van de hippiemarkt in Ibiza” KDL

02 oktober 2019

10u18 0 Showbizz Kirsten Janssens (37), bekend van ‘The sky is the Limit’, laat opnieuw van zich horen. Nadat ze in augustus het eerste boek van haar trilogie op de markt bracht en volop bezig is aan de andere twee delen, vertelt Kirsten nu ook dat ze een webshop begint.

“Met toch wel enorm veel trots lanceer ik binnen 2 weken mijn nieuwe webshop ‘The Real Ibiza’ ... Dames- en kinderkleding aangekocht op de hippiemarkt in Ibiza. Binnen de 24u bij jou aan huis geleverd”, schrijft Kirsten op Facebook.

Daar deelt de ex van de excentrieke zakenman/kunstenaar Jan Kriekels ook nog mee dat haar tweede boek ‘Mijn millenniumdagboek’ op 15 december uitkomt. In haar eerste boek, ‘Living With The Devil’, beschrijft Kirsten het leven van hoofdpersonage Emma die verliefd wordt op een rijke zakenman. De zakenman is verslaafd aan drugs en SM en sleurt Emma mee in een diep dal tot die op het punt staat een fatale daad te plegen.