Kirsten Janssens al opnieuw bezig met nieuw boek Redactie

12 augustus 2019

20u58 0 Showbizz Haar eerste boek ligt amper een week in de winkel of Kirsten Janssens (36) is al begonnen aan een tweede. ‘Emma’ zal haar tweede worp heten, net als het hoofdpersonage uit haar eerste boek. Dat kondigde de Limburgse aan op sociale media.

‘Living With The Devil’ noemde ex-’the Sky is the Limit’ gezicht Kirsten Janssens haar eerste boek. Daarin beschreef ze het leven van een hoofdpersonage Emma die verliefd wordt op een rijke zakenman. De zakenman is verslaafd en drugs en SM en sleurt Emma mee in een diep dal tot die op het punt staat een fatale daad te plegen. Op sociale media vertelt de ex-winnares van ‘Big Brother’ nu bezig te zijn aan een nieuw boek.

Dat de laatste drie letters van de naam van de zakenman ‘Sébastian’ overeenkomen met die van haar bekende ex-vriend Jan Kriekels is volgens Janssens eerder toevallig. Net als het feit dat het mannelijke hoofdpersonage met een opvallende sportwagen rijdt, in een Limburgse villa woont, twee kinderen heeft uit een eerdere relatie en vaak naar het buitenland moet voor zaken. Ook het kortstondig huwelijk met de oude vriend en enkele miskramen als gevolg van het medicijn antabuse (dat gebruikt wordt om alcoholisme te bestrijden) zijn volgens Janssens niet op waargebeurde feiten gebaseerd, maar enkel geput uit inspiratie. “Toch deed het ontzettend goed om het boek te schrijven”, vertelde Kirsten daar toen over. “Het is al sinds mijn tienerjaren de manier om me te uiten”, zegt ze. “Ik hoop dat het boek me financieel opnieuw zekerheid kan geven, want ik zit ondertussen alweer anderhalf jaar thuis, dat kan soms behoorlijk eenzaam zijn. Die periode had ik nodig om tot mezelf te komen, maar nu ben ik klaar voor een doorstart.”