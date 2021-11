“Kirk Douglas randde 17-jarige filmster Natalie Wood aan”

CelebritiesDe in 2020 overleden filmster Kirk Douglas heeft jaren geleden actrice Natalie Woods aangerand. Dat schrijft haar zus Lana in ieder geval in haar nieuwe biografie, ‘Little Sister’, die op 9 november verschijnt. Associated Press kon al enkele hoofdstukken inkijken, en botste daar op de anekdote over Douglas.

“Ik herinner me dat Natalie er bijzonder mooi uitzag toen mama en ik haar die avond afzetten aan de ingang van het Chateau Marmont", schrijft Lana Wood in haar boek ‘Little Sister’. Het incident speelt zich af in 1955, toen Natalie Wood zo'n 17 jaar oud was en bezig was met de opnames van ‘The Searchers’. Ze zou in het hotel niemand minder dan Kirk Douglas ontmoeten, toen een jaar of 30 en een van de grootste sterren van dat moment, dankzij rollen in ‘Spartacus' en ‘The Bad and the Beautiful’. Hun moeder, Maria Zakharenko, was op het idee gekomen: “Ze dacht dat er heel wat deuren voor Natalie zouden opengaan, met slechts één knikje van zijn beroemde, knappe hoofd."

Overstuur

“Het leek alsof er heel wat tijd voorbijging voor Natalie terug in de auto kwam", vervolgt Lana. “Ze maakte me wakker toen ze de deur toesloeg. Ze zag er verschrikkelijk uit. Ze was erg verfomfaaid en overstuur. Zij en mama begonnen tegen elkaar te fluisteren. Ik kon hen niet echt horen of verstaan wat ze zeiden. Er was mijn zus iets erg overkomen. Maar wat het ook was, ik was blijkbaar te jong om dat te horen.”

Volgens Lana Wood hoorde ze pas jaren later - toen beide vrouwen volwassen waren - wat er zich precies had afgespeeld in de suite van Douglas. “Hij deed me pijn, Lana."

Jeugdidool

Het is niet de eerste keer dat er over de aanranding gesproken wordt. In 2020 bracht schrijfster Suzanne Finstad een biografie over de actrice uit en ook daarin vermeldde ze de verkrachting. Een naam werd evenwel niét genoemd. Finstad vertelde alleen dat het om “een van haar jeugdidolen” ging, “een machtige, getrouwde filmster die meer dan twintig jaar ouder was dan zij." De verkrachting zou “erg gewelddadig” geweest zijn, “zo gewelddadig dat ze bloedde." En de filmster zou Natalie bedreigd hebben: “Als je het aan iemand vertelt, zal dat het laatste zijn dat je doet."

Natalie Wood overleed in november 1981 onder mysterieuze omstandigheden. Ze verdronk tijdens een boottochtje. Volgens de politie een ongeval, maar velen vermoedden dat haar echtgenoot - Robert Wagner - er iets mee te maken zou kunnen hebben. Kirk Douglas overleed in februari 2020 op 103-jarige leeftijd. Volgens Lana de reden waarom ze nu met het verhaal naar buiten komt. “Er is niemand meer om te beschermen, dus ik ben er zeker van dat Natalie me zou vergeven dat ik uiteindelijk de belofte om het stil te houden, toch heb verbroken."

