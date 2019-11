Kippenvelmoment bij Rode Neuzen Dag: transjongen Lou zingt een duet samen met zijn vroegere meisjesstem DBJ

30 november 2019

11u31 2 showbizz Een indrukwekkend moment gisteren in de liveshow van Rode Neuzen Dag. Transjongen Lou (19) zong een duet samen met zijn vroegere meisjesstem. Hij deed zijn verhaal bij Sam Bettens.

De 19-jarige Lou Voet zit nu bijna een jaar in zijn transitie. Het idee om van geslacht te veranderen speelde al sinds zijn veertiende door zijn hoofd. “Maar toen ik het beslist had, wilde ik dat het gisteren al gebeurd was”, lacht Lou. Een gevoel dat K’s Choice-zanger Sam Bettens - die dit jaar zelf van geslacht veranderde - heel goed herkende.

Samen met Sam bekijkt Lou foto’s van uit zijn kindertijd, toen hij nog een meisje was. Lou vertelt over hoe hij als meisje kleedjes droeg om zo normaal mogelijk over te komen. Het was zijn zanglerares op school die na een tijdje doorhad dat Lou niet goed in zijn vel zat. “Zingen is jezelf blootgeven en mijn lerares Emelien zag meteen dat er iets aan de hand was”, aldus Lou. Bij Emelien voelde Lou zich veilig genoeg om erover te spreken.

Op de show van Rode Neuzen Dag zong Lou een nummer over zijn gevoelens. En hoe het voelt om als jongen in een meisjeslichaam door het leven te gaan.