Kippenvel verzekerd: dit zijn de meest huiveringwekkende true crime-docureeksen

StreamzTrue crime is de laatste jaren een belangrijk deel geworden van het aanbod van de streamingdiensten. Eén ding mag alvast duidelijk zijn: niet alleen in het buitenland worden er ernstige misdrijven gepleegd. Op woensdag 18 mei schoot Streamz ‘True Crime Belgium: Schellebellemoord: De zaak Prosper Van der Borght’ op ons af. Het ideale moment om enkele spannende docureeksen binnen dit genre in onze Kijkgids te bundelen. Passeren de revue: een meesteroplichter, een wereldberoemde moordzaak, een gewetenloze seriemoordenaar en een vreselijk familiedrama.

‘True Crime Belgium: Schellebellemoord: De zaak Prosper Van der Borght’

‘Peetvader’ Prosper Van Der Borght laat zijn zoon Eddy uit de weg ruimen door David Coppens, een vriend van zijn kleindochter, en diens heroïneverslaafde vriendin Sabrina Verplaetse, die beweerde dat ze goed kon schieten. Een eerste moordpoging mislukt maar de tweede keer, op 11 juli 2011, is het wel raak, op de oprit van het huis van zijn vader in Schellebelle. Prosper meldt in het begin van het onderzoek dat de moord op Eddy een afrekening was, maar uiteindelijk bekent hij dat hij de opdrachtgever was en beweert hij dat hij door zijn zoon werd bedreigd, geslagen en afgeperst.



‘True Crime Belgium: Executie in Schellebelle' - te bekijken op Streamz

Volledig scherm 'True Crime Belgium: Schellebellemoord: De zaak Prosper Van der Borght’ (2022) © rv

‘The Tinder Swindler’

Swipe links, swipe rechts... En dan match je op Tinder plots met een knappe miljardair die ook nog eens de man van je dromen blijkt te zijn. Een eerste date begint in een vijfsterrenhotel en mondt uit in een spontane reis met een privéjet, en de boeketten rozen vliegen je om de oren. Klinkt als muziek in de oren, toch? Helaas, mooie liedjes duren niet lang. Dat ondervond Cecilie toen ze Simon Leviev leerde kennen. Leviev was namelijk niet de diamanthandelaar die hij pretendeerde te zijn, maar een meesteroplichter die vrouwen miljoenen dollars afhandig maakte. Waar het sprookje abrupt eindigde voor de vrouwen, daar begint deze docu, als een soort wraakthriller: Cecilie ontdekt dat er andere slachtoffers zijn, en samen willen ze de ware identiteit van Leviev blootleggen.



‘The Tinder Swindler’ - te bekijken op Netflix

Volledig scherm 'The Tinder Swindler' (2022) © rv

‘Pistorius’

Oscar Pistorius werd in 2012 de eerste sporter met een beperking die zowel aan de Olympische als de Paralympische Spelen mocht deelnemen. Het gevolg was faam, rijkdom, en zijn gezicht dat op alle billboards prijkte. Een jaar later, op Valentijnsdag, werd de politie opgebeld en naar het huis van Pistorius geroepen, waar ze de atleet onder het bloed aantroffen. De Zuid-Afrikaanse spurtbom had zijn vriendin, Reeva Steenkamp, doodgeschoten. Hij beweerde dat hij het model voor een inbreker had aangezien. In 2014 werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld voor doodslag, maar een jaar later werd hij schuldig bevonden aan moord en werd de straf verhoogd tot 13 jaar en vijf maanden.

Volledig scherm 'Pistorius' (2018) © rv

‘Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer’

Veertien maanden: langer had Ricardo Ramirez niet nodig om uit te groeien tot een van de meest beruchte seriemoordenaars uit de Amerikaanse geschiedenis. Zijn slachtoffers leek hij willekeurig uit te kiezen: mannen, vrouwen en kinderen van 6 tot 82 jaar, uit verschillende buurten. De wreedheid waarmee hij toesloeg, verbaasde ook de politie: zijn eerste slachtoffer, de 9-jarige Mei Leung, lokte hij naar zijn kelder, waar hij haar sloeg, wurgde en verkrachtte. Daarna stak hij haar dood en hing haar naakte lichaam met haar blouse aan een loden pijp. Er zouden nog dertien slachtoffers volgen.



‘Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer’- te bekijken op Netflix

Volledig scherm 'Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer' (2021) © rv

‘The Disappearence of Susan Cox Powell’

Toen de Amerikaanse Susan Powell in 2009 plots spoorloos verdween, bleven haar echtgenoot Joshua en hun twee zoontjes verweesd achter. Maar na haar verdwijning begon het familiedrama pas echt. In 2012 vermoordde Joshua zijn zoontjes en pleegde hij zelfmoord, nadat de voogdij over de jongens was toegewezen aan de ouders van Susan. Een jaar later sloot de politie het onderzoek naar Susans verdwijning af, met de mededeling dat ze geloofden dat Joshua haar had vermoord, en dat zijn broer Michael - die ook al zelfmoord had gepleegd omdat de verdenking aan zijn adres toenam - had geholpen om het lichaam te verbergen.

‘The Disappearence of Susan Cox Powell’ - te bekijken op Streamz

Volledig scherm 'The Disappearence of Susan Cox Powell’ (2019) © rv

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

