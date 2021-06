Kinepolis tevreden met heropeningsdag bioscopen: “Stormloop voor ‘The Conjuring’”

“We hebben in onze Belgische zalen op 9 juni zo’n 7.500 bezoekers mogen ontvangen”, aldus Van Troos. “Dat zijn er meer dan op de openingsdag van 1 juli vorig jaar. Terwijl dat toch een vakantiedag was en dit maar een ‘gewone’ woensdag in juni, met de examens in het verschiet.” Opvallend is dat één bepaalde film enorm in de smaak valt bij het kijkpubliek. “2.500 van onze bezoekers kwamen ‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’ bekijken. Ook de voorverkoop voor de ‘The Conjuring’-marathons dit weekend is veelbelovend.” Wie liever geen horror kijkt, trekt het vaakst naar de nieuwste Disneyfilm ‘Cruella’. Bij gezinnen met kinderen doen ‘Tom & Jerry’ het dan weer goed.