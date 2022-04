Kindsterretje uit ‘Indiana Jones’ duikt weer op: “Ik bleef maar wachten tot de telefoon zou rinkelen”

CelebritiesZijn toekomst zag er veelbelovend uit dankzij rollen in ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ en ‘The Goonies’, maar ruim twintig jaar geleden zegde Ke Huy Quan (50) het filmwereldje noodgedwongen vaarwel. Nu heeft hij een nieuwe filmrol te pakken, in de sciencefictionfilm ‘Everything Everywhere All at Once’. Hoe is het hem de afgelopen jaren vergaan? En waarom stopte hij zo plots met acteren? “Toen ik weer op de set stond, kreeg ik een paniekaanval.”

Als de schattige sidekick van Indiana Jones, Short Round, veroverde Ke Huy Quan in 1984 alle harten. Nochtans had de jongen, amper 13 toen de film uitkwam, eigenlijk geen ambitie om het te maken in de filmwereld. Quan was een paar jaar eerder samen met z'n familie de oorlog in Vietnam ontvlucht. Z'n broer wilde auditie doen voor de nieuwe ‘Indiana Jones’-film, en Quan ging mee om hem te steunen. Maar een casting director hoorde hem het script oefenen met z'n broer, en vroeg of de jongen zelf geen auditie wilde doen. En de rest is geschiedenis. “Zelfs in m'n wildste dromen had ik nooit gedacht dat ik acteur zou worden”, geeft Quan toe in een interview met ‘People’. “Maar ik werd er verliefd op. Die film veranderde mijn leven - en dat van mijn familie.”

Volledig scherm Ke Huy Quan met Kate Capshaw in 'Indiana Jones and the Temple of Doom' © Paramount

Voor die eerste rol mocht Quan meteen samenwerken met grote namen als Steven Spielberg en Harrison Ford. “Ze waren zo vriendelijk, nederig en bescheiden”, herinnert hij zich. “Gewoon hele lieve mensen, die elkaar vriendelijk behandelden. Ik heb zo'n mooie herinneringen aan mijn tijd op de set. We brachten drie weken in Sri Lanka door. Luierden bij het zwembad. Harrison leerde me zelfs om te zwemmen.” Volgens de acteur had hij toen geen flauw idee hoé beroemd ze precies waren. “Toen ik ‘Indiana Jones’ deed, had ik nog nooit een film gezien van Spielberg of George Lucas. Ik wist niet eens wie ze waren. Ik herinner me dat we op een middag aan het filmen waren in Londen. George Lucas was daar als producent, Steven als regisseur en dan was er nog Harrison Ford. En dan bracht Carrie Fisher - prinses Leia! - ons een bezoekje. Ik had een geweldige namiddag, zonder dat ik wist wat al die mensen betekenden voor de wereld.”

Quote In Hollywood maken heel weinig kindac­teurs een succesvol­le overgang naar acteren als volwassene. Dat is voor heel wat kindsterre­tjes al heel moeilijk, maar het is volgens mij nog honderd of duizend keer moeilijker wanneer je een Aziatische acteur bent Ke Huy Quan

Moeilijke overgang

Na ‘Indiana Jones’ volgde ook nog een hoofdrol in cultfilm ‘The Goonies’. “Daardoor dacht ik dat ik een geweldige carrière zou hebben”, klinkt het bij Quan. Maar nadien kon de acteur slechts wat kleine rolletjes versieren, en de aanbiedingen droogden snel op. Wat ook niet hielp, was dat er toen maar weinig rollen voor Aziatische acteurs waren. “Het was echt moeilijk”, geeft Quan toe. “Ik bleef maar wachten tot de telefoon zou rinkelen, maar dat gebeurde maar zelden.” Uiteindelijk nam hij de “erg moeilijke” beslissing om te stoppen met acteren. “In Hollywood maken heel weinig kindacteurs een succesvolle overgang naar acteren als volwassene. Dat is voor heel wat kindsterretjes al heel moeilijk, maar het is volgens mij nog honderd of duizend keer moeilijker wanneer je een Aziatische acteur bent.” Hij studeerde aan de filmschool en ging achter de schermen aan de slag, als assistent-regisseur en stuntcoördinator.

Volledig scherm Ke Huy Quan en Michelle Yeoh in 2022 © AFP

Maar toen hij in 2018 ‘Crazy Rich Asians’ bekeek, begon er weer iets te kriebelen. “Ik was blij met m’n werk achter de camera, maar ik had wel serieuze FOMO (fear of missing out, red.)”, lacht Quan. “Ik wilde daar ook staan, samen met die andere Aziatische acteurs.” En dus deed hij auditie voor ‘Everything Everywhere All at Once’, waarin hij naast Michelle Yeoh acteert en drie verschillende versies van hetzelfde personage speelt. “Toen ik het scenario las, dacht ik dat het voor mij geschreven was. Want ze zíjn mij. Ik begreep hen allemaal. Ik denk niet dat ik Waymond tien of vijftien jaar geleden had kunnen spelen. Nu heb ik kunnen putten uit mijn leven, uit alle hoogte- en dieptepunten.”

Quote Jarenlang herkenden mensen me alleen als kindacteur, omdat dat zo ongeveer de laatste keer was dat ze me op het witte doek zagen Ke Huy Quan

Paniekaanval

Toch was het niet makkelijk om terug op de set te staan, geeft Quan toe. “In de eerste scène die ik moet spelen, zat ik in een hokje met Jamie Lee Curtis voor me, Michelle Yeoh achter me en links James Hong. Ik kreeg een paniekaanval. Ik dacht: ‘Wat doe ik hier in hemelsnaam? Ik heb dit al zo lang niet gedaan, en deze mensen doen dit constant, al decennia lang.’ Na dat eerste shot voelde ik me erg nerveus en onzeker. Maar we bleven maar filmen. En toen kwam er een shot dat ik helemaal alleen deed. Jamie Lee Curtis stond bij de monitors te kijken en kwam nadien naar me toe. ‘Ke, dat was verdomd geweldig’, zei ze. Ze gaf me een lange knuffel, en dat was wat ik nodig had. De volgende dag liep ik zelfverzekerd de set op en zo heb ik de film afgewerkt.”

Volledig scherm Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen, en Ke Huy Quan in 'The Goonies' (1985) © RV

“Jarenlang herkenden mensen me alleen als kindacteur, omdat dat zo ongeveer de laatste keer was dat ze me op het witte doek zagen. Ik hoop dat wanneer mensen me nu zien, ze zeggen: ‘Oh, je bent Waymond uit ‘Everything Everywhere All at Once’, en je zat ook in ‘Indiana Jones’ en ‘Goonies’!’”, klinkt het. Nu we het daar toch over hebben: Jeff Cohen, die naast Quan in ‘The Goonies’ speelde, is nu de advocaat van Quan. “We blijven vrienden voor het leven”, klinkt het opgetogen. “Hij is mijn ‘Goonies’-broer.”

LEES OOK: