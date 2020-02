Kinderontvoering in ‘Thuis’: “Op tv zag het er enger uit dan het was” Hans Luyten

03 februari 2020

De 'Thuis'-kijkers halen opgelucht adem: de kleine Vic is terecht! In de aflevering van maandag werd het zoontje van Peter en Femke ontvoerd, maar Eddy ontpopte zich als held en ontmaskerde de pestkoppen. 'Thuis' steunt met deze plot de nieuwe Ketnet-campagne tegen pesten.

In ‘Thuis’ gedroeg het zoontje van Peter (Geert Hunaerts) en Femke (Vanya Wellens) zich al weken vreemd. De driejarige kleuter wilde niet meer naar school, huilde veel en gedroeg zich angstig. Maandag werd duidelijk waarom. Het kind werd zwaar gepest door Charlotte en Jelle, de schoolgenootjes van Britney. Die lokten de kleine zelfs mee, bonden hem vast, staken hem in een hok en wilden hem mishandelen. Allemaal voor een paar filmpjes op het internet. Eddy (Daan Hugaert), nota bene de opa van Vic, werkte als klusjesman op de school van zijn kleinzoon en redde hem nipt uit hun handen van de tieners. Zijn actie zal hem in de problemen brengen, want bij een eerdere veroordeling kreeg hij als bijkomende voorwaarde opgelegd dat hij geen contact meer mocht hebben met Vic.

“Kijkers moeten zich niet ongerust maken: het kindje dat de rol van Vic speelt, heeft zich op geen enkel moment angstig of onveilig gevoeld”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Op tv zag de kidnapping er voor de kleuter eng uit, maar dat is nu eenmaal de kracht van televisie. Het touw waarmee hij werd vastgebonden, zat bijvoorbeeld erg los. De scènes die op tv spannend zijn, werden zonder de kleuter opgenomen. En bij de andere voelde hij zich voortdurend op zijn gemak. Niet alleen omdat zijn echte moeder in de buurt was, maar ook omdat het voor hem louter een spel, zoals cowboy en indiaan, was. De kleuter zei na afloop zelf: ‘Ik heb een spelletje gespeeld.’ Het pestgedrag krijgt in ‘Thuis’ trouwens nog een strafrechtelijk staartje met een uitspraak door de jeugdrechter. Dat deze verhaallijn net nu zo uitgebreid bij ons aan bod komt, heeft alles te maken met de lancering van Move tegen Pesten: Stip It. Dat is de achtste Ketnet-campagne in samenwerking met het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. De Vlaamse week tegen pesten start op 14 februari met Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou en actrice Nora Gharib als gezichten. Deze campagne blijft nodig. Nog steeds 4 kinderen op de 10 krijgt met pesterijen te maken.”