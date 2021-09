Kinderen van Staf Coppens luchten hun hart bij zijn broer Maarten: “Als ze aan het stressen zijn, kan je ze maar beter niet storen”

TV James Cooke neemt deel aan het tweede seizoen van ‘Over De Oceaan’

7 september James Cooke (36) wordt één van de opvarenden in het tweede seizoen van ‘Over De Oceaan’, het programma waarin een aantal bekende avonturiers de Atlantische Oceaan over zeilen. “Ik wil graag eens vier weken zonder smartphone doorbrengen", vertelde de presentator deze avond in ‘De Cooke & Verhulst Show’.