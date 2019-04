Exclusief voor abonnees Kinderen van politici aan het woord: “Soms wou ik dat papa een andere job had” Justien, de dochter van Bart Tommelein en Kato, de dochter van Joke Schauvliege vertellen over hun leven als ‘dochter van’ VVDW

20 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Met de verkiezingen van mei in aantocht nemen de dochters van politici het woord in Story. Justien (24), dochter van de Oostendse burgemeester Bart Tommelein, en Kato (18), dochter van ex-klimaatminister Joke Schauvliege, bijten de spits af.

Terwijl Kato wetenschappen-wiskunde studeert in het laatste jaar van het middelbaar, zet Justien haar eerste stappen in de beroepswereld. Ze heeft haar diploma sociaal werk op zak en is sinds kort aan de slag bij de Dienst Tewerkstelling van het Sociaal Huis in Oostende. “Officieel werk ik dus voor mijn vader, al denk ik niet dat ik veel met hem zal moeten samenwerken”, zegt Justien. “Papa wist trouwens niets van mijn sollicitatie.” Ondanks hun bekende vader en moeder proberen Justien en Kato hun eigen leven te leiden, maar soms worden ze ongewild geconfronteerd met de harde politieke wereld waarvan hun ouders deel uitmaken. Toen Joke Schauvliege onder vuur lag bij de klimaatspijbelaars, kwam dat ook bij Kato hard aan. “Natuurlijk heb ik me de negatieve commentaren aangetrokken”, zegt ze. “Mensen vergeten soms dat politici ook maar gewone mensen zijn. Mama beschuldigen van het feit dat ze niets voor het klimaat zou doen, is niet correct. Een slogan als ‘Joke, gebruik je boerenverstand’ is niet zo fijn om te horen. Gelukkig kreeg ik na haar ontslag hartverwarmende reacties. Mensen vroegen mij bezorgd hoe het thuis was.”

