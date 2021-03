Kinderen van Marco Borsato bieden steun na openhartig interview: “Je bent voor altijd mijn voorbeeld”

Alleen Marco’s oudste zoon Luca (22), die aanvankelijk erg boos was over de toedracht van de scheiding, is langer van stof. “Je wilt niet half weten hoe trots ik op je ben, wat voor geweldige vader je altijd bent geweest en voor altijd zal zijn voor ons”, begint hij zijn bericht. “Het zal me een zorg zijn wat de rest van Nederland van alles vindt, maar ik weet wat voor pure man en mens jij bent, lieve pap. Ik spreek namens ons allemaal als ik zeg dat we zielsveel van je houden en je nooit, maar dan ook nooit kwijt willen. Welcome back to this world of love and joy.”