Kinderen Adriaan Van den Hoof hebben grootse plannen: "Hun droom is om deze zomer langspeelfilm te draaien" TDS

09 juni 2018

16u02

Bron: JOE 0 Showbizz In 'Het Heilig Huis van Hanssen' was vanochtend comedian, presentator, acteur en dj Adriaan Van den Hoof te gast bij Evi Hanssen op JOE. Twee uur lang, tussen 10.00 en 12.00, praatte hij open over zijn gezin, zijn idool en zijn leven.

Adriaan Van den Hoof is van vele markten thuis: theater, tv, comedy, … En ook zijn kinderen hebben veel van zijn talenten overgenomen. “Mijn zoontjes zijn nu heel hard met film bezig. Ze hebben een eigen filmcompagnie opgericht: ‘Traditional Trouble Makers’. Ze willen ook een Instagrampagina beginnen onder de naam ‘FottoFinnish’, gebaseerd op hun namen Otto en Finn”, lacht Adriaan. “Hun droom is om deze zomer een langspeelfilm te draaien waarvoor ze nu aan een scenario gaan werken. Finn weet echt alles over film, hij bijt zich daar echt in vast.” Wat voor film het wordt, weet hij nog niet, maar over één acteur is er wel al zekerheid: “Als zij mogen kiezen, dan speelt Jan Decleir zeker mee in de film. We hebben net een nieuwe Sinterklaasfilm gemaakt en ik hoorde Otto achter mijn rug tegen Jan Decleir en Warre Borgmans babbelen over de plannen met hun film. Otto voelde zich helemaal thuis op de set.”

“Alles wat ik doe, doe ik dankzij Bart Peeters.”

Bart Peeters is een enorm grote fan van Adriaans werk en dat laat hij heel duidelijk blijken in een persoonlijke boodschap: “Ik heb al zijn comedyvoorstellingen gezien. Comedians brengen soms een eindeloze reeks aan moppen en daar geraak ik op uitgekeken. Bij Adriaan is dat niet het geval. Hij brengt heel herkenbare verhalen waar je enorm hard om moet lachen. Het is een beetje zoals Robin Williams die aan comedy zou doen: Adriaan is een topacteur die aan comedy doet en net daarom vind ik het zo geweldig en vind ik hem beter dan de rest.”

“Ik moet daar een beetje van wenen”, reageert Adriaan geëmotioneerd. “Veel van wat ik nu doe, doe ik dankzij Bart Peeters of doe ik omdat ik hem een genie vind. Ik kan met niemand zo hard lachen als met Bart en ik ken niemand die zo bescheiden is als Bart en dat siert hem. Ik ben nog altijd megafan van Bart, dus ik moet mezelf soms pitsen als ik tegenover hem zit.”