Kimbery Bosman (22) wint Miss Exclusive 2020 SDE

26 januari 2020

Zaterdag werd de 22-jarige Kimbery Bosman uit Melsele in het Casino van Knokke-Heist verkozen tot de nieuwe Miss Exclusive. De Filipijnse schone zal bovendien in haar eigen thuisland kunnen deelnemen aan Miss Earth, want die wedstrijd zal dit jaar doorgaan in de Filipijnen.

De 22-jarige Kimbery Bosman bleek de absolute topfavoriet van de jury. Geen wonder dus dat ze de overwinning behaalde. Kimbery is de perfecte combinatie van beauty en brains, volgens de organisatie, want ze studeert Systeem en Netwerkbeheer. Daardoor brengt ze veel tijd door achter de computer: “Dat is heel tegenstrijdig, maar daar houd ik juist van", lachte Kimbery.

De Filipijnse bracht zaterdag bovendien een eerbetoon aan haar overleden opa en nonkel die tijdens de voorbereidingen overleden. Het was hun grote droom om Kimbery tot Miss gekroond te zien. Opvallend: binnenkort zal de winnares in haar eigen thuisland kunnen deelnemen aan Miss Earth, want die wedstrijd gaat dit jaar door in de Filipijnen.

Kimbery wil tot slot tijdens haar regerende jaar de focus leggen op het sensibiliseren en motiveren van onze jeugd. Door middel van een interactief spel wil ze mensen bewust te maken van de problematiek die zich afspeelt op onze aarde met betrekking tot ons milieu en klimaat.