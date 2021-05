Kim Van Oncen verloor beste vriendin in auto-ongeval: “Normaal zat ik ook in die auto”

Kim verloor haar beste vriendin Ellen op amper 23-jarige leeftijd. “Het gebeurde op een avond dat ze gingen feesten in Brasschaat. Normaal was ik er ook bij geweest, maar ik moest ‘s morgens vroeg werken, dus ik paste. Ellens vriend kwam haar ‘s nachts ophalen. Ze had haar gordel, wellicht voor de eerste keer in haar leven, niet aan. En op dat moment was er een botsing, ze was op slag dood. Zij heeft het echt niet verdiend. Normaal dronk ze geen druppel.”