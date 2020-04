Kim Van Oncen verliest oma: “Slaap zacht” LOV

20 april 2020

07u04

Bron: Instagram 0 Showbizz Nadat Kim Van Oncen (36) een week geleden op Instagram bekendmaakte dat haar grootmoeder er erg aan toe was, heeft de ‘Dertigers’-actrice zondagavond afscheid van haar moeten nemen.

Van Oncen deelde vorige week in haar Instagram Stories een foto waarop ze als kind in de sneeuw dolt met haar grootmoeder. “Dit is mijn mamie, mijn laatste grootmoeder”, schreef ze erbij. “Ze is nu 93 en vecht al dagen in het woonzorgcentrum - met de beste zorgen - voor haar leven. Blijf vechten alsjeblieft. We weten dat je rebels en oersterk bent! Weet ook dat het voor ons ok is als je wil gaan. We zijn sowieso trots op je.”

De ‘Dertigers’-actrice wist niet of haar 93-jarige grootmoeder besmet was met het coronavirus. “Haar woonzorgcentrum - Beukenhof in Kalmthout - is nog niet getest, dus dat is niet zeker”, vertelde ze. “Ze heeft ook een bloeding gehad. Hierdoor is ze erg zwak en zijn de zuurstofwaarden in haar bloed heel laag. Haar zicht en bewustzijn zijn weggevallen. Ze kan dus niet communiceren en het is hierdoor heel moeilijk om haar klachten helemaal in kaart te brengen.”

Risico

Aangezien Kim samen met haar broer een supermarkt uitbaat, mocht ze haar grootmoeder geen laatste bezoek brengen. “Door onze job zijn m’n broer en ik extra risicovol”, vertelde ze. “We willen het personeel in de rusthuizen - de echte helden - en de patiënten niet in gevaar brengen. Dat zou m’n mamie ook niet willen. Ik heb ook twee kleine kindjes, dus het risico is in twee richtingen te groot. M’n mama en nonkel zijn wel even bij haar geweest, maar langer dan vijftien minuten konden ze niet blijven.” Toch is het volgens de actrice een dankbaar afscheid na 93 jaar. “Uiteraard is het jammer dat we haar geen laatste knuffel kunnen geven. Da’s onbetaalbaar.”

Zondagavond moesten Kim en haar familie afscheid nemen. De actrice deelde een foto uit de oude doos op Instagram. “Slaap zacht lieve r’belle. We hadden als kind een tweede thuis bij jullie en jij en bompa hebben zo veel met en voor ons gedaan. Dat vergeten we nooit”, schrijft ze. “Je was zorgzaam en lief, maar ook enorm eigenzinnig en rebels. Een kantje dat alle dames die na je komen geërfd hebben. Weet dat je in ons verder leeft voor altijd. Je gaf me de raad nooit bang te zijn, want wie bang is krijgt ook slaag. Ik ben dus niet bang mamie, want ik weet dat het goed is geweest.”

