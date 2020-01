Kim Van Oncen runt al 13 jaar een supermarkt: “Elke zondag kun je me nog achter de kassa vinden” SDE

16 januari 2020

10u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Tegenwoordig is ze voornamelijk bekend als actrice in ‘Dertigers’, maar in HUMO verklapt Kim Van Oncen (36) dat ze samen met haar broer al 13 jaar een supermarkt runt in Kapellen.

“Mensen schrikken ervan als ze het horen", zegt Kim Van Oncen. “Alsof een job in de Delhaize niet bij me past.” En de actrice blijkt erg betrokken: “Geen taak is mij vreemd in de supermarkt. Behalve charcuterie snijden: ik ben heel onhandig met die machine. Maar de bakkerstoog heeft geen geheimen voor me. Tegenwoordig doe ik vooral het personeelsbeleid - we hebben veertig werknemers - en hou ik me bezig met de organisatie achter de schermen. Dat is meer dan genoeg, zeker sinds ‘Dertigers’ erbij is gekomen. Maar elke zondag kun je me nog achter de kassa vinden.”

Kim heeft de combinatie nodig, vertelt ze: “Ik heb vooral kicks nodig, ook al ga ik eraan kapot. De avond voor ik weer iets nieuws ga proberen, moet ik bijna overgeven van de stress. Dan vraag ik mijn man: ‘Waarom doe ik dit ook alweer?’ Maar de volgende dag slaag ik erin die knop om te draaien en dan is het één en al adrenaline. Had ik alleen mijn winkel, dan was mijn leven te vlak. Ik heb pieken nodig.”

