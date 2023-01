Kim Van Oncen presenteert vandaag eerste ochtendshow bij Radio2: “Mensen waren te voorbarig met commentaar geven”

BV Vanessa Chinitor blikt terug op haar deelname aan het Songfesti­val: “De mensen die mij toen begeleid hebben, ben ik nog altijd dankbaar”

Inmiddels is het al bijna een kwarteeuw geleden dat Vanessa Chinitor (46) met ‘Like the Wind’ deelnam aan het Eurovisiesongfestival. “Soms lijkt het nog maar gisteren”, vertelt de zangeres, die al meer dan 20 jaar samen is met muzikant en komiek Dirk Bauters (62) en onlangs haar tiende huwelijksverjaardag vierde, in ‘Primo’. “Ik stond aan het begin van m’n carrière, noem me gerust maar een groentje. En plots mogen zingen voor een miljoenenpubliek, het doet wat met je lijf en leden.”

22 januari