Kim Van Oncen lanceert eigen kledinglijn bij JBC

De inspiratie voor de collectie vond Kim in haar eigen leven. Haar collectie bevat een waaier van items, van een stoere mini jurk en statement fiddlerpetje tot een pufferjas en elegante homewear. De collectie is ontworpen voor de verschillende momenten in het dagelijks leven van een jonge, drukke en modebewuste vrouw. “Ik heb zelf dagelijks verschillende rollen die constant in elkaar overvloeien: mama, actrice, presentatrice, onderneemster,... Voor mij was het belangrijk om stuks te ontwerpen die in de verschillende aspecten van mijn leven passen. Daarom is de collectie naast mooi en elegant ook praktisch en comfortabel. De stuks kunnen erg vrouwelijk en feestelijk gedragen worden met een hak, maar ook praktisch en stoer met een sneaker of boot.”