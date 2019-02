Kim Van Oncen is trouwer dan haar personage in ‘Dertigers’: “Niels en ik zijn monogaam. Dat is toch onze afspraak” VVDW

Bron: Story 0 Showbizz Model en blogster Kim Van Oncen geniet met volle teugen van haar eerste hoofdrol in de Eén-reeks ‘Dertigers’. In tegenstelling tot haar personage Saartje heeft Kim een stabiel liefdesleven, aan de zijde van Niels De Jonck, de zoon van gezondheidscoach Sonja Kimpen. “Pas als je je krampachtig aan je partner vasthoudt, komen er conflicten.”

Haar personage Saartje De Smet leidt in ‘Dertigers’ een losbandig leven: ze experimenteert graag met drugs en houdt van seksuele uitspattingen zoals triootjes met mannen. Ze is het tegenovergestelde van hoe Kim Van Oncen in het echte leven staat. “Saartje is veel wilder dan ik”, zegt ze. “Toen ik in Antwerpen studeerde, schuimde ik heel wat feestjes af, maar ik had mezelf altijd onder controle. Ik heb me bijvoorbeeld nooit ingelaten met drugs. Al is het wel eens leuk om als actrice te mogen snuiven. Ook al is het druivensuiker,” lacht Kim.

Met ‘Dertigers’ heb je je eerste hoofdrol op tv beet. Waarom hebben ze jou gekozen, denk je?

“Ik paste blijkbaar in het profiel van Saartje: een brunette, trendy, stoer en niet verlegen. Niet dat ik alleen daardoor de rol kreeg, ik moest tijdens de vele audities ook dialogen brengen met mijn tegenspelers en blijkbaar is dat toch in de smaak gevallen. De eerste draaidag was ik wel behoorlijk zenuwachtig. Ik heb niet zoals de meeste acteurs een opleiding in dramatische kunsten gevolgd, hé. Maar eens op de set stelde iedereen mij gerust.”

Ben je net als Saartje ook zo’n open boek over je seksleven?

“Ik ben redelijk extravert, mijn beste vriendinnen en ik kunnen over heel veel praten, dus ook over seks. Maar sommige details houden we binnen de muren van onze slaapkamer. Of ik al dan niet naar porno kijk bijvoorbeeld (lacht). De kijkers zullen trouwens nog een andere kant van Saartje ontdekken. Ze is best gevoelig en leert omgaan met verantwoordelijkheden.”

We zagen je ook in een naaktscène met twee mannen in bed.

“Vooraf had ik wel wat schrik voor die opnames, maar het resultaat is mooi. Ik had gevraagd om mijn borsten niet in close-up te filmen en het bleef inderdaad suggestief. In de douche zie je wel mijn blote achterwerk, maar in deze tijd is dat niet echt meer shockerend, toch?”

Zo breng je wel het hoofd van sommige mannen op hol...

“Er zijn mannen die realiteit en fictie niet van elkaar kunnen scheiden, ja. Het aantal dickpics (foto’s van geslachtsdelen, red.) op mijn Instagram is aanzienlijk gestegen. Voor eens en voor altijd: beste mannen, stop daarmee, ik word er niet wild van (lacht).”

